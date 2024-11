Parla Vanderson: "Interesse Milan e Napoli? Fa piacere. Mi piace la Serie A dai tempi di Kakà"

Uno dei pericoli principali per il Bologna, nella sfida di questa sera in Champions League contro il Monaco, sarà il brasiliano Vanderson. Erede di Danilo nel Brasile, il giocatore la scorsa estate durante il mercato era stato cercato anche da diverse società di Serie A. Questo il suo pensiero in vista del match del Dall'Ara alla Gazzetta dello Sport.

Di recente si è parlato di lei al Milan o a Napoli...

"Mi fa piacere. Significa che sto lavorando nel modo giusto. Ma ho un lungo contratto qui e sono concentrato sul Monaco".

La vedremo un giorno in Serie A?

"Mi piace molto e la seguo da sempre per via dei tanti brasiliani, tra cui pure Kakà. E’ un campionato difficile, molto tattico, aspetto che amo molto".