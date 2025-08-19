Pasotto: "Con la partenza di Okafor, il Milan dovrà attentamente valutare se tornare sul mercato per rimpiazzare lo svizzero"

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulle strategie del Milan in caso di cessione di Noah Okafor: "Okafor compare sulla lista rossonera dei cedibili sin da giugno, ma fino a questo momento non erano pervenute proposte tali da riscuotere l'attenzione di via Aldo Rossi (si era parlato del Bologna, per esempio). Senza considerare che le buone prestazioni estive di Noah stavano orientando Tare e Allegri verso una possibile conferma per lo svizzero, nelle vesti di vice Leao. Insomma, il Milan nelle ultime ore stava valutando se dare il via libera alla cessione o tenerlo con sé.

L'offerta del Leeds però appare economicamente congrua, fattore che avrebbe spazzato via i dubbi della società. Insomma si potrebbe chiudere a breve, forse anche a brevissimo. Galeotta fu quindi l'amichevole del Diavolo a Dublino proprio contro il Leeds, ma altrettanto importante è stata la sua doppietta firmata in precedenza al Liverpool. Okafor, con quattro gol, è stato il capocannoniere rossonero nelle amichevoli del precampionato. La sua cessione però libera una casella in alto a sinistra, sulle zolle di Leao: il Milan, che ha già snellito la rosa e sta lavorando da tempo per arrivare a un gruppo di 23-24 elementi al massimo, con la partenza di Noah dovrà attentamente valutare se tornare sul mercato per rimpiazzare la partenza dello svizzero".