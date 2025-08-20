Passerini: "Il Milan non prenderà un sostituto di Okafor. L'investimento sarà sulla punta"

Carlos Passerini, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sulle scelte di mercato del Milan in attacco, da ricalibrare dopo l'infortunio al polpaccio di Rafael Leao, che lo costringerà a saltare la Cremonese e forse anche il Lecce, e la cessione di Noah Okafor al Leeds per 21 milioni di euro bonus compresi: "Leao non ha avuto un infortunio troppo serio, altrimenti Okafor sarebbe rimasto. Il Milan non prenderà un sostituto dello svizzero: questo è nelle intenzioni della dirigenza. Si vuole prendere un centravanti, investire su una punta e non su un sostituto del numero 17. Non vuole una rosa più ampia di quella attuale".

IL PROBLEMA DI LEAO

Gli esami ai quali si è sottoposto Rafael Leao nella giornata di ieri hanno evidenziato un trauma elongativo al polpaccio destro. Il giocatore verrà valutato giorno dopo giorno dallo staff medico del Milan, nella speranza che i tempi di recupero possano essere brevi, anche perché non è un caso che il primo gol della stagione rossonera lo abbia segnato proprio il portoghese.

Mettendo un attimo da parte questo discorso, in merito alle condizioni di Leao scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport che "Niente Cremones e Lecce a rischio", visto che si potrebbe decidere di non correre rischi considerata la delicatezza della zona muscolare interessata.