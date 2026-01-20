Passerini: "L’imminente subentro di Comvest non avrà ripercussioni sull’esito dei colloqui per il rinnovo di Maignan"

Carlos Passerini, giornalista, si è così espresso sul Corriere della Sera sulle novità societarie del Milan: "Massimo Calvelli si candida a diventare l’uomo forte ma non è escluso che nell’immediato il board prosegua nel segno della continuità. Va da sé che l’imminente subentro di Comvest non avrà ripercussioni sull’esito dei colloqui per il rinnovo di Maignan. Il portiere vuole restare al Milan e la società conta su di lui ma occorre trovare un’intesa sulle commissioni all’agente".

LE PAROLE DI TARE SUL RINNOVO DI MAIGNAN

Igli Tare è stato intervistato da DAZN nel pre partita di Milan-Lecce. Queste le parole del DS rossonero:

Il rinnovo di Maignan. Quanto manca?

“Quanto manca… Manca che ci mettiamo sul tavolo e poi cercheremo di trovare la soluzione. Mike è molto legato a questa maglia e a questa società, c’è la volontà della società di andare avanti. Penso entro… A breve, nelle prossime settimane, penso di avere una risposta definitiva. Ma io sono sempre positivo su questa storia”.

Nel suo canale YouTube, nel post partita di Como-Milan, ha esultato così Carlo Pellegatti:

“Vive la France. Per le commissioni a Maignan, se me ne chiedesse 5 io gli direi no guardi glie ne dò 10. Maignan straordinario in un primo tempo dove il Como aveva completamente inceppato la manovra del Milan. Rabiot nel primo strappo concreto della partita si è conquistato un rigore che ha realizzato Nkunku. Poi il pallone splendido di Saelemaekers per Leao che in maniera geniale dà la palla a Rabiot. E quando Rabiot ha trovato il pallone, l’ha controllato, ero sicuro del gol. Vive la France per Rabiot e per Maignan. Mi dicono che il Milan è stato catenacciaro nel primo tempo ma non è così, è che non riusciva proprio a prendere la palla, non ha voluto. Rabiot giocatore straordinario. Primo tempo dove il Milan rincorreva una palla che non riusciva a prendere. C’è differenza tra correre e rincorrere”