Pedullà: "Juve, pronta un'offerta per Tomori"

La Juventus continua la sua ricerca per un difensore centrale: Araujo è in procinto di rinnovare con il Barcellona, Hancko del Feyenoord è bloccato per giugno e ora, riporta Alfredo Pedullà sul suo sito, i bianconeri hanno intenzione di fare una proposta per Fikayo Tomori.

La proposta dovrebbe assestarsi sui 25 milioni e oltre, accontentando il Milan sul prestito con obbligo di riscatto come formula. C'è da capire quali saranno le decisioni di Sergio Conceiçao e vedere se arriverà in rossonero Walker, jolly difensivo. Alla Juve è stato proposto anche Danso del Lens, ma i bianconeri non sono troppo convinti del francese ed è per questo che faranno una proposta per il centrale ex Chelsea: starà poi al Milan prendere una decisione.