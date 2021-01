Pedullà: "Milan, prossima settimana incontri con agente Calhanoglu e con Raiola"

Il Milan non pensa soltanto al mercato in entrata ma anche, e ovviamente, ai rinnovi. La prossima settimana ci saranno incontri molti importanti, previsto un nuovo contatto con Gordon Stipic, agente di Calhanoglu, e potrebbe essere quello giusto per arrivare a una fumata bianca. Le parti si sono avvicinate di molto, la richiesta di Calhanoglu (inizialmente superiore ai sei milioni a stagione) è scesa e il Milan è intenzionato a trovare la quadratura. E’ atteso a Milano anche Mino Raiola e ci lavorerà su due fronti: Zlatan Ibrahimovic e Gigio Donnarumma. Il Milan ha deciso di provare ad anticipare i tempi per il rinnovo dell’impegno in scadenza di Ibra, c’è la convinzione di arrivare subito a una soluzione. Quanto a Donnarumma il discorso è molto semplice: la volontà di Gigio è certificata da parole convinte e sincere ma ora servono i fatti, una proposta che sia non da sei o sette milioni a stagione ma in doppia cifra e ovviamente ballano le commissioni. Vedremo se il Milan proverà subito a rilanciare, di sicuro deve fare uno sforzo superiore rispetto a quanto proposto recentemente al portiere classe ‘99 grande protagonista anche in questa stagione.