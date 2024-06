Pedullà su Fofana: "Piace al Milan, ma nelle ultime ore anche la Juve ha fatto un sondaggio"

vedi letture

Interessanti novità per quanto riguarda il calciomercato estivo del Milan e in particolare nel reparto di centrocampo. Infatti, come riportato anche dal nostro sito, è ormai giunta alla fine dopo 4 stagioni l'avventura di Fofana insieme al Monaco, con il centrocampista francese classe 1999 sotto l'occhio dei rossoneri ma che interesserebbe anche a diversi club di Premier League. Come riportato però questa sera da Alfredo Pedullà sul proprio sito web, a studiare la mossa di mercato che porterebbe a Fofana ci sarebbe anche la Juventus, che nelle ultime ore starebbe per chiudere anche per Douglas Luiz.

Pedullà su Fofana: "Piace al Milan, ma nelle ultime ore anche la Juventus ha fatto un sondaggio. Sarebbe un bel mix a centrocampo insieme a Douglas Luis, ormai ai dettagli".