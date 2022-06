Pellegatti: "La mia impressione è che Sanches sia tornato a chiedere ingaggio di gennaio"

MilanNews.it

Carlo Pellegatti, in un video pubblicato sul proprio canale YouTube, ha dato questo aggiornamento sull'affare Renato Sanches-Milan: "L'impressione che ho è che il suo agente sia ritornato a chiedere le cifre di gennaio, quando non arrivò al Milan proprio per la richiesta di ingaggio troppo alta. Quindi non è il momento giusto per Renato Sanches, magari più avanti ci sarà l'occasione, ma non è questo il momento".