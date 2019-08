Pellegatti: "Ore decisive per Kessie, è un nome caldo sul mercato inglese"

Sul suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha pubblicato un video nel quale ha riportato questo aggiornamento sul futuro di Franck Kessie: "Domani, giovedì 8 agosto, chiude il mercato inglese. Le prossime ore saranno quindi decisive per capire se Franck Kessie lascerà il Milan. Ci sono degli incontri in Inghilterra, delle possibilità, che non sono il Wolverhapton, non so chi siano, ma il nome di Kessie è molto caldo in queste ore sul mercato inglese. L'ivoriano vorrebbe restare al Milan, così come Suso e Castillejo. L'ex Atalanta potrebbe cambiare idea solo se arrivasse un top club inglese, altrimenti resterà in rossonero. Nelle prossime ore, si capirà quindi il destino di Kessie".