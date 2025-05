Pellegatti: "Reijnders è stato venduto al City per 75 milioni di euro"

Il Milan è in procinto di cedere Tijjani Reijnders al Manchester City. Ne parla Carlo Pellegatti in un video sul suo canale YouTube: "Voglio partire dal 35 o dal 40 avanti Cristo. Voglio partire da lì per parlarvi di Tijjani Reijnders. Cosa c’entra? Voglio parlare di Mitridate VI: era ossessionato dall’idea di essere avvelenato. Allora tutti i giorni beveva una minima porzione di veleno, così da sviluppare un’immunità. Ed in effetti non venne mai avvelenato, ma sapete come finì? Che quando è stato poi imprigionato voleva ammazzarsi col veleno ma non ci riuscì, tant’è che poi si pugnalò. Ma perché ho raccontato la storia di Mitridate?

Perché ora che vi dico che Tijjani Reijnders è stato venduto, ed è stato raggiunto l’accordo col City per 75 milioni di euro, è una notizia brutta. Non siamo abituati noi del Milan a vendere i nostri giocatori migliori. Ed è una notizia brutta. Ma dato che ci stavano dando questo veleno tutti i giorni diciamo così che è un po’ meno dolorosa perché non è una notizia a sorpresa, ci avevano abituato, ci avevano dato goccia per goccia il veleno della cessione di Tijjani Reijnders. È stato ceduto per 75 milioni, andrà subito a giocare il Mondiale per Club con il Manchester City. Il Milan perde il suo giocatore migliore. È il giocatore del Milan ceduto al più alto prezzo: 75 milioni. Seguono Kaká al Real per 67, 60+bonus per Tonali e 43 circa Shevchenko al Chelsea. Queste sono state le grandi cessioni del Milan ed il record è di Tijjani Reijnders”.