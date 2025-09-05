Perché Bennacer questa estate è stato escluso dal gruppo di calciatori che hanno lavorato con Allegri

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it raccontando i motivi dell'esclusione di Ismael Bennacer dalla rosa del Milan: "Bennacer in questa estate è stato escluso dal gruppo di calciatori che hanno lavorato con Allegri dalla tournée in Oriente. Troppo condizionato dagli infortuni, forse troppo simile per posizione da occupare sul campo a Modric, Jashari e Ricci, i tre play di questo Milan. Bennacer si è allenato un po’ a Milanello, ha avuto un problema fisico e ha atteso gli eventi. Il contratto da 4 milioni a stagione, che la Dinamo non potrà pagare per intero, ha pesato sul suo futuro. Per questo, Bennacer non ha trovato una squadra ad agosto. Per questo si pensava che l’Arabia e la Turchia sarebbero state le destinazioni naturali. Invece è arrivata la chiamata - poi risultata decisiva - da Zagabria".

IL COMUNICATO UFFICIALE

Ismael Bennacer alla Dinamo Zagabria, è ufficiale. Il club croato, nella notte, ha emanato il seguente comunicato ufficiale che certifica la chiusura della trattativa con il Milan per il centrocampista algerino che non aveva accettato la proposta dei turchi del Trabzonspor

Bennacer alla Dinamo Zagabria: il comunicato dei croati

Siamo lieti di annunciare che il centrocampista dell'AC Milan e nazionale algerino Ismael Bennacer andrà a rinforzare la GNK Dinamo!

Dinamo e Milan hanno raggiunto un accordo per un prestito annuale con opzione di riscatto. Bennacer arriverà a Zagabria, dove si sottoporrà alle visite mediche prima di firmare ufficialmente il contratto