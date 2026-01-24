Proposto al Milan l'ex difensore di Juventus e Genoa Dragusin
La priorità è il rinnovo di Mike Maignan, ma qualora dovesse palesarsi un'opportunità in questi ultimi giorni di calciomercato per rinforzare la difesa di Massimiliano Allegri il Milan la coglierà al volo. Nel corso di questo mese sono stati fatti i nomi di diversi giocatori, da Thiago Silva a Diego Coppola, passando per Kim Min Jae fino ad arrivare al preferito del tecnico rossonero, Federico Gatti.
L'ultimo da aggiungere a questa folta lista è quello di Radu Dragusin del Tottenham, che stando ai colleghi de Il Corriere dello Sport sarebbe stato offerto in Serie A a diverse squadre tra le quali il Milan. Il profilo del romeno piace sia ad Allegri che ad Igli Tare, quindi chissà che non possa diventare un'occasione degli ultimissimi giorni di calciomercato.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan