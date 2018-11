Rai - Ibra-Milan, Raiola possibilista e conferma gli ottimi rapporti con la dirigenza rossonera

Secondo quanto riferito da Rai Sport, Mino Raiola, agente di Zlatan Ibrahimovic, avrebbe ribadito che i rapporti con la nuova proprietà milanista sono ottimi e che per il futuro di Ibra tutte le strade restano aperte. Dunque, pur emergendo in maniera concreta la pista Pato, la strada per riportare Ibrahimovic in rossonero non è per nulla sbarrata.