Ramazzotti: "Il Milan per Hojlund parte da un importo complessivo di 34-35 milioni. La distanza c'è, ma la giornata di ieri può aver cambiato le carte in tavola"

vedi letture

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla trattativa per Rasmus Hojlund: "La soluzione Milan intriga Rasmus: la dirigenza rossonera e Allegri gli hanno già fatto sapere che sarebbe al centro del progetto, ma il 22enne di Copenaghen vuole garanzie anche sul futuro. Tradotto: non Intende trasferirsi per poi tornare a giugno di nuovo a Manchester.

Di fatto chiede una cessione a titolo definitivo o un prestito con diritto di riscatto (formula concordata tra i club), ma a una cifra non troppo alta. Per intenderci, non i 45 milioni più bonus che lo United chiede tra prestito e opzione di acquisto. Il Milan parte da un importo complessivo di 34-35. La distanza c'è, ma la giornata di ieri può aver cambiato le carte in tavola. Le altre opzioni rossonere, legate a Vlahovic, Boniface del Leverkusen, Jackson del Chelsea e, più defilato, Krstovic del Lecce, restano sul tavolo".

LE PAROLE DI TARE

Igli Tare, DS del Milan, ha parlato a Canale 5, rete Mediaset, nel pre partita di Milan-Bari di Coppa Italia. Questo il punto sul mercato del dirigente rossonero:

Su Hojlund: "Hojlund è un'opzione buona per noi. Lo stiamo valutando in questi giorni, ma il calciomercato è imprevedibile. Sappiamo che dobbiamo intervenire in quella posizione e sappiamo anche che devono essere giocatori che possono dare qualcosa in più a questo gruppo".

Su Vlahovic: "Anche questa è un'opzione, un attaccante deve arrivare".