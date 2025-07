Ramazzotti su Vlahovic: "La trattativa tra Milan e Juve procede a fari spenti. Anzi, ufficialmente non esiste"

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul nuovo attaccante del Milan: "Il Milan è disposto ad aspettare agosto per accontentare il suo tecnico e più passano i giorni e più questo numero 9, che in rosa si aggiungerà a Gimenez, ha le sembianze di Dusan Vlahovic. La trattativa tra rossoneri e bianconeri procede a fari spenti. Anzi, ufficialmente non esiste, ma in realtà è viva da tempo. In questo momento alla Continassa conservano la speranza che qualcuno arrivi con una proposta per acquistare il serbo, mentre a Milanello non vogliono uscire allo scoperto, sapendo che la Signora ha un problema da risolvere. Al tempo stesso, però, le due dirigenze iniziano a prendere coscienza di poter essere l’una... la soluzione per l’altra.

Il Milan lo vorrebbe ma senza fare follie per il cartellino e con una sostanziosa riduzione dello stipendio per non creare tensione in uno spogliatoio dove Leao (7 milioni) è il più pagato. Magari firmandolo già a gennaio quando ci si potrà impegnare per il 2026-27. In realtà, una soluzione entro fine agosto farebbe comodo a tutti e l’idea della contropartita tecnica si fa strada in entrambi i quartieri generali. Va individuata e Thiaw può essere il nome giusto perché Allegri non vorrebbe perdere Pavlovic, che a Tudor piace".