Ricambi in difesa, la dirigenza rossonera al lavoro per Esteve

vedi letture

Ormai è un mantra, nonostante l'ottavo acquisto - Musah - in arrivo, il mercato del Milan non è finito. Oltre al vice-Theo e a un possibile centravanti di prospettiva, i rossoneri potrebbero rimpolpare anche il reparto difensivo che ha perso Gabbia. In questo senso Tuttosport oggi sottolinea come la dirigenza rossonera sia al lavoro per Maxime Esteve, centrale classe 2001 del Montpellier.