Rinnovo Maignan: ancora da sciogliere il nodo delle commissioni dell'agente del francese

Cosa manca per il rinnovo di Mike Maignan? Come spiega stamattina Tuttosport, la firma sul nuovo contratto del francese, che diventerebbe il più pagato della rosa milanista al pari di Rafael Leao, sta tardando ad arrivare perchè c'è ancora da sciogliere il nodo rappresentato dalle alte richieste di commissioni dell'agente del portiere Jonathan Kebe.

Sul mercato di gennaio del Diavolo, ieri Max Allegri ha spiegato in conferenza stampa: "Quanto erano stati importanti nel 2011 gli arrivi del mercato del gennaio? Arrivarono due giocatori straordinari. Van Bommel meraviglioso, Antonio aveva qualità straordinarie. Furono importanti. Non vuol dire che quest'anno abbiamo bisogno di due giocatori, la rosa va bene così. L'importante è che siamo contenti, e soprattutto che sia contento io".