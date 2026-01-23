Rinnovo Maignan, siamo in dirittura d'arrivo: entro dieci giorni la firma

Secondo quanto riferisce Orazio Accomando a SportMediaset su Italia Uno, è vicina alla chiusura la trattativa per il rinnovo di Mike Maignan con il Milan. La firma del francese, che è in scadenza il 30 giugno 2026, dovrebbe avvenire entro una decina di giorni, tra la prossima settimana e i primi giorni del mese di febbraio. L'accordo tra le parti è stato trovato per un contratto fino al 2030 con opzione fino al 2031.

Per quanto riguarda il mercato di gennaio del Milan, l'Aston Villa è in forte pressing su Ruben Loftus-Cheek che oggi compie 30 anni. Gli inglesi sono alla ricerca di un nuovo centrocampista dopo l'infortunio di Boubacar Kamara e tra i primi nomi della lista dei potenziali obiettivi c'è proprio il giocatore inglese del Diavolo.