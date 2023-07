RMC Sport - Anche il Lens interessato a De Ketelaere

Il futuro di Charles De Ketelaere è attualmente in dubbio. Il trequartista belga arrivato l'anno scorso al Milan per 35 milioni non ha convinto nel suo primo anno da rossonero e, visti i tanti acquisti ufficializzati dalle parti di Casa Milan, potrebbe essere costretto a salutare la compagnia. Secondo quanto riporta RMC Sport, ci sarebbe anche il Lens tra le squadre interessate. Il Milan chiede almeno 28 milioni di euro e il club francese non avrebbe problemi in questo senso dopo aver monetizzato parecchio con le cessioni di Openda e Fofana.