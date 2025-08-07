Romano: "Hojlund-Milan dipenderà dalla formula e dalle condizioni. Per ora lo United non apre al prestito"

Fabrizio Romano ha pubblicato un video sul suo canale YouTube e ha parlato così della caccia dell'attaccante de Milan: "La settimana scorsa Hojlund aveva dichiarato di voler restare allo United. Questo perchè non aveva ricevuto nessuna comunicazione dal club di dover andare via. Ma ora che il Manchester sta per chiudere l'arrivo di Sesko dal Lipsia, Hojlund sa che lo spazio sarebbe poco e quindi è in uscita. Il Milan è informato sulla questione ed è in ottimi rapporti con gli intermediari che porterebbero avanti la trattativa per il danese. Si parla tanto di prestito negli ultimi giorni, ma al momento lo United non apre a questa formula.

Non accantoniamo comunque la pista che porta a Vlahovic per il Milan. Sono due opzioni da tenere in piedi per l'attacco rossonero: per Hojlund dipenderà dalla formula e dalle condizioni, mentre per Valhovic c'è un gioco di attesa. Darwin Nunez non è invece mai stato un'opzione per il Milan. L'attaccante del Liverpool andrà nei prossimi giorni all'Al Hilal per 53 milioni di euro. Era stato proposto ai rossoneri ad inizio luglio, ma il Diavolo ha scartato subito l'opzione perchè costava troppo".

