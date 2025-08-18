Romano: "Il Leeds punta a chiudere tra oggi e domani per Okafor. Sul piatto oltre 20 milioni, si attende la decisione del Milan"

Fabrizio Romano ha pubblicato un video sul suo canale YouTube nel quale ha parlato così della trattativa tra Milan e Leeds per Noah Okafor: "Nelle casse del Milan potrebbe finire nuovi soldi dalla cessione di Noah Okafor al Leeds. In questi giorni gli inglesi si sono mossi per lo svizzero e ora sono pronti a migliorare la loro offerta al Milan: il Leeds arriva infatti oltre i 20 milioni di euro e sta spingendo per chiudere presto la trattativa. Il tecnico Daniel Farke ha chiamato il giocatore e sta spingendo per arrivare ad Okafor che ha già aperto alla possibilità di andare in Premier League.

Ora il Milan deve decidere se cedere o meno l'attaccante svizzero che ha ben impressionato Max Allegri nel pre-campionato. Ma quando arrivano queste offerte, come è successo con Malick Thiaw, non è facile resistere. Il Leeds vuole chiudere in fretta, spera già di avere il via libera del Milan tra oggi e domani. Il discorso tra i due club è ben avviato, così come quello tra gli inglesi e Okafor per il quale è pronto un contratto di quattro anni con opzione per un'altra stagione".

