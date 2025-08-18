Romano: "Il Leeds punta a chiudere tra oggi e domani per Okafor. Sul piatto oltre 20 milioni, si attende la decisione del Milan"

Romano: "Il Leeds punta a chiudere tra oggi e domani per Okafor. Sul piatto oltre 20 milioni, si attende la decisione del Milan"
Oggi alle 15:38
di Enrico Ferrazzi

Fabrizio Romano ha pubblicato un video sul suo canale YouTube nel quale ha parlato così della trattativa tra Milan e Leeds per Noah Okafor: "Nelle casse del Milan potrebbe finire nuovi soldi dalla cessione di Noah Okafor al Leeds. In questi giorni gli inglesi si sono mossi per lo svizzero e ora sono pronti a migliorare la loro offerta al Milan: il Leeds arriva infatti oltre i 20 milioni di euro e sta spingendo per chiudere presto la trattativa. Il tecnico Daniel Farke ha chiamato il giocatore e sta spingendo per arrivare ad Okafor che ha già aperto alla possibilità di andare in Premier League. 

Ora il Milan deve decidere se cedere o meno l'attaccante svizzero che ha ben impressionato Max Allegri nel pre-campionato. Ma quando arrivano queste offerte, come è successo con Malick Thiaw, non è facile resistere. Il Leeds vuole chiudere in fretta, spera già di avere il via libera del Milan tra oggi e domani. Il discorso tra i due club è ben avviato, così come quello tra gli inglesi e Okafor per il quale è pronto un contratto di quattro anni con opzione per un'altra stagione". 
 