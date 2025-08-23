Romano: "Il Milan ha ripreso i contatti con lo Sporting per Conrad Harder. Su di lui ci sono anche diversi club della Premier"
Fabrizio Romano, giornalista e noto esperto di trattative ha parlato così sul suo canale Youtube degli ultimi sviluppi di mercato in casa Milan. Dalla delicata situazione di Victor Boniface al ritorno di fiamma per il giovane Conrad Harder. Queste le sue dichiarazioni:
"Il Milan ha ripreso i contatti con lo Sporting per Conrad Harder nelle ultime 24 ore, discutendo anche le condizioni di un possibile accordo. Il giovane attaccante però attira anche l'interesse della Premier League. Nel frattempo, Boniface ha completato le visite mediche e la decisione del Milan sul ginocchio è prevista per le prossime 24 ore".
