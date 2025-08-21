Romano: "Milan-Boniface, i rossoneri hanno completato tutti i passaggi dell'operazione"

Tramite il suo canale Youtube, Fabrizio Romano ha parlato così di Victor Boniface, dando gli ultimi aggiornamenti sul suo passaggio al Milan: "Il Milan completa tutti i passaggi per Victor Boniface. Tutti i passaggi lato giocatore, oggi il suo agente era a Milano per trattare con il Milan e definire l’operazione con Igli Tare. Allora Boniface possiamo considerarlo un affare fatto, attendendo l’arrivo del giocatore, le visite mediche, le firme sul contratto: sono tutti passaggi necessari per arrivare al traguardo.

L’accordo con il Bayer Leverkusen c’era da ieri: 5 milioni per il prestito, tra i 24 e i 25 per il diritto di riscatto, un pacchetto complessivo da 30 milioni di euro. Senza obbligo, sarà il Milan a decidere nell’estate del 2026 cosa vorrà fare con l’attaccante nigeriano che ha detto sì in queste ore dopo i contatti delle ultime 24/48 ore per portarlo in rossonero. Nuovo attaccante per il Milan, Allegri lo avrà quanto prima. Per i tempi tecnici difficilmente si riuscirà per questo weekend, ma per la settimana prossima il Milan avrà la possibilità di utilizzare il suo nuovo attaccante. Votato miglior giocatore della Bundesliga un anno fa, se sta bene, ed è questo il discorso chiave, può essere un rinforzo di massimo livello".