Romano su Boniface: "Milan e Leverkusen hanno iniziato a preparare i documenti che sperano di scambiarsi nella giornata di oggi"
Fabrizio Romano ha pubblicato un video sul suo canale YouTube in cui ha dato questi aggiornamenti sul mercato del Milan che è vicino a chiudere per Victor Boniface: "Ieri sera Milan e Bayer Leverkusen hanno trovato l'accordo per Victor Boniface. I due club hanno iniziato a preparare i documenti che sperano di scambiarsi nella giornata di oggi. E' un discorso che le due società hanno impostato sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 30 milioni di euro.
Tutto ok dunque tra i due club, nelle prossime ore l'agente di Boniface sarà a Milano per provare a chiudere l'accordo con il Milan sul contratto. Serve trovare un'intesa sul futuro contratto del nigeriano nel caso in cui tra un anno il Diavolo decidesse di riscattarlo e acquistarlo a titolo definitivo. Presto Max Allegri potrebbe quindi avere il suo nuovo numero 9".
