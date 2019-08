Sampdoria, Praet tra Milan e Leicester

Secondo quanto riporta primocanale.it, su Dennis Praet, centrocampista che la Sampdoria valuta 25 milioni di euro, ci sono principalmente due squadre, cioè Milan e Leicester: gli inglesi sono disposti a mettere sul tavolo quella cifra, ma per ora non sono arrivare offerte concrete e in Inghilterra il mercato chiude tra due giorni. I rossoneri sono da tempo sul belga, ma prima di provare l'assalto devono fare una cessione (Kessie primo nome della lista).