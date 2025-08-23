Santiago Gimenez non lascerà il Milan: il suo futuro sarà ancora in rossonero

Victor Boniface o meno, il futuro di Santiago Gimenez sarà ancora in rossonero. Nel corso di quest'estate si è parlato tanto del messicano, che nella tarda serata di ieri è uscito allo scoperto mettendo un po' a tacere tutte le voci che si sono susseguite sul suo conto dicendo che l'unica verità è che questa sera comincia una nuova stagione, la sua prima con la maglia del Milan.

Tra un attaccante e l'altro si è ipotizzato anche il fatto che il Bebote sarebbe potuto andare via, ma stando a quanto riportato dal collega Gianluca Di Marzio sui propri canali social, così non sarà. Santiago Gimenez non lascerà il Milan in questi ultimi giorni di calciomercato, e le eventuali offerte che si presenteranno non cambieranno la volontà del giocatore e del club di privarsi del proprio attaccante.