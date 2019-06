Sassuolo, Carnevali: "Sensi? Valuteremo proposte interessanti"

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del futuro di Stefano Sensi, accostato al Milan: "Il desiderio nostro è quello di mantenere i nostri giocatori più importanti. Tutti sanno che il Sassuolo non è una società che cede con facilità, perchè vogliamo portare avanti questo nostro progetto di crrscita e, per farlo, dobbiamo mantenere i giocatori più forti . Sensi è uno di questi, ma non solo, perchè abbiamo tanti ragazzi bravi. Vedremo, è normale che, nel momento in cui uno dei nostri ragazzi ambisca ad andare in un altro club, perchè ha un appeal diverso, faremo le giuste valutazioni, se ci saranno le condizioni giuste. Se ci saranno proposte interessanti, le valuteremo. Per Sensi, così come per tutti gli altri".