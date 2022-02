Si accende la corsa a Belotti: non solo Milan, c'è anche l'Atalanta

Si accende la corsa a Belotti, il quale sembra intenzionato a lasciare il Torino (da svincolato) al termine della stagione. Il Gallo non ha mai nascosto la sua fede rossonera e sarebbe felice di trasferirsi al Milan, ma ci sono pure altri club italiani interessati. Come riporta il quotidiano Tuttosport, sulle tracce del centravanti granata ci sono anche Juventus e Atalanta, e non è da scartare l’opzione Inter, con Marotta sempre attento ai giocatori in scadenza di contratto.