Sky - Bakayoko non esclude Tonali. Nuovi contatti anche oggi, Inter concentrata su altri obiettivi

Gianluca Di Marzio, intervenuto a Sky Sport, ha sottolineato come il Milan stia provando l'assalto per Tonali, giocatore che potrebbe arrivare anche insieme a Bakayoko, giocatore vicino al club rossonero: "Bakayoko non esclude Tonali, il Milan potrebbe fare due centrocampisti. Su Tonali l'interesse è assolutamente vivo da parte del Milan, i contatti sono proseguiti anche nella giornata di oggi. L'Inter non chiude, anche oggi non ha chiamato il Brescia, non ha formalizzato una nuova offerta. E' una gara ancora aperta, l'Inter si era mossa in tempi non sospetti ma negli ultimi giorni è in una fase di standby, evidentemente concentrata su altri obiettivi, il Milan vuole approfittare di questa circostanza".