Sky - Colloquio Gasperini-Ilicic: l'Atalanta vuole trattenerlo, lo sloveno resterebbe più che volentieri

Peppe Di Stefano, giornalista di SkySport, si è così espresso in diretta da Casa Milan sul futuro di Ilicic: "Importante novità: c'è stato un colloquio in mattinata tra Gasperini e Ilicic. L'allenatore ha espresso la volontà di trattenerlo all'Atalanta e di puntare su di lui; il giocatore ha detto che resterebbe più che volentieri a Bergamo. Quindi perde un po' di quota la candidatura Ilicic per il Milan, anche se nel calciomercato non si può mai sapere. Ciò non cambia la strategia del Milan: Ilicic sarebbe arrivato solo a fine mercato e a determinate condizioni e il Milan continua a seguire alcuni profili, come il classe 2000 del Bordeaux Adli, per la trequarti".