Sky conferma: operazione Harder a rischio. Il Milan può tornare su Vlahovic

L'indiscrezione riportata qualche minuto fa da Sportitalia (LEGGI QUI) secondo cui la pista Conrad Harder si sarebbe complicata è stata confermata da Sky Sport 24 sia dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio che dall'inviato al seguito del Milan Peppe Di Stefano. Secondo quanto viene riportato lo Sporting Club di Lisbona non garantisce di trovare un sostituto in tempi brevi per l'attaccante danese e quindi sta prendendo tempo, negando per il momento la conclusione definitiva di un accordo che era già stato trovato tra tutte le parti.

Di Stefano sottolinea che lo Sporting, come emerso nelle scorse ore, era in particolare sull'attaccante greco Fotis Ioannidis, in forza al Panathinaikos, ma che questo non convinca ancora in pieno la squadra portoghese. Per questo motivo la trattativa rischia di saltare perché il Milan ha bisogno di un centravanti e non può aspettare, rischiando di rimanere a bocca asciutta. In tal senso è molto probabile che si tornerà su altre opzioni e una di queste è inevitabile che sia Dusan Vlahovic, il centravanti preferito da Allegri.