L'indiscrezione di Sportitalia: si complica la trattativa Harder, filtra pessimismo

Arriva a sorpresa l'indiscrezione dei colleghi di Sportitalia che annunciano, tramite il profilo X del direttore Michele Criscitiello, che si sarebbe complicata la trattativa per Conrad Harder, attaccante 20enne danese dello Sporting Club di Lisbona per il quale il Milan sta solamente aspettando il via libera. I rossoneri hanno trovato un accordo sulla base di 24 milioni di euro più 3 di bonus e con il giocatore per un contratto di cinque anni a circa 1.5 milione a stagione.

Eppure in questi minuti Sportitalia riferisce che la pista si sarebbe complicata. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti fra le parti in gioco ma filtra pessinismo, secondo quanto scritto nell'indiscrezione. La notizia a sorpresa è che potrebbe saltare tutta la trattativa.