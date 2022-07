Sky - De Ketelaere-Milan, il belga pronto a rinunciare ad alcuni bonus col Bruges

MilanNews.it

Come riportato dalla redazione di Sky Sport, ci si avvicina piano piano alla chiusura della trattativa tra Milan e Bruges per Charles De Ketelaere. Il belga, riferiscono i colleghi, è pronto a rinunciare a dei soldi (a dei bonus che il giocatore non ha ancora ricevuto dal club nerazzurro). La sua volontà è chiara a tutto l'ambiente, quindi è stato scelto di non farlo allenare. C'è fiducia.