Sky - Di Stefano: “Lo sforzo del Milan ha convinto Ibra, ok dei legali e poi volo a Milano”

Nel suo servizio serale per SkySport, Peppe Di Stefano ha parlato del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic: “Sempre più vicino il ritorno in rossonero di Ibrahimovic. Lo sforzo fatto dalla proprietà nelle scorse ore ha convinto anche lo svedese, che adesso attende l’ok dei legali e dei fiscalisti per volare in direzione Milano. Lo attende Pioli e tutta la squadra”.