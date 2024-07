Sky - Ibra e il Milan in forte pressing su Morata, il sì potrebbe arrivare entro la fine dell'Europeo

Il futuro di Alvaro Morata resta ancora in bilico tra Milan e Atletico Madrid, ma soprattutto con un Eurpoeo di mezzo visto che la sua Spagna sarà impegnata contro la Francia in semifinale. In merito agli sviluppi della trattativa tra i rossoneri e lo spagnolo ex Juve, questo l'ultimo aggiornamento di mercato lanciato da Sky Sport.

Morata-Milan, ore di riflessioni

Come riportato dalla redazione di Sky Sport nella trasmissione Euro Calciomercato Week-End, sono ore di lavoro per Morata al Milan, con il sì definitivo che potrebbe arrivare anche prima della fine dell'Europeo. Zlatan Ibrahimovic sta provando a convincere lo spagnolo, la scelta di Morata sarà rimanere in Spagna o sbarcare a Milano, con i rossoneri in forte pressing negli ultimi giorni.