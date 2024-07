Sky - Il Milan non molla Abraham: è una richiesta di Fonseca. L'inglese aspetta i rossoneri

Stando a quanto riferisce Sky Sport, il Milan continua ad avere contatti con la Roma per Tammy Abraham. Il centravanti inglese è una richiesta specifica di Paulo Fonseca e la società rossonera sta lavorando per accontentare l'allenatore portoghese. L'inglese ha dato il suo ok al Milan e al momento non prende in considerazione squadre di Premier che hanno bussato alla sua porta come Everton e West Ham perché vuole aspettare solo il club rossonero.

Nei discorsi con i giallorossi, impegnati a chiudere l'affare Dovbyk e quindi necessitano di diverse uscite, è stato proposto anche Luka Jovic come possibile contropartita ma il serbo al momento non scalda De Rossi. Sull'ex Chelsea c'è anche l'interesse dell'Everton dalla Premier League, ma intanto l'attaccante ha dato il suo ok per il trasferimento in rossonero.