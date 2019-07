La serata rossonera è stata animata dal nome di Rafael Leao, attaccante classe 1999 del Lille. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il Milan in questo momento starebbe trattando in parallelo Leao e Correa, e il possibile arrivo di entrambi dipende dalle cessioni. La trattativa per il portoghese non è ancora chiusa ma è già in una fase avanzata.