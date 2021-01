Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio nel corso di "Calciomercato - L'Originale" in onda su Sky Sport, Rade Krunic sarebbe richiesto da tante squadre in Serie A, ma il Milan in questo momento, data la sua duttilità tattica, non vuole venderlo. "Krunic - recita Di Marzio - non si tocca".