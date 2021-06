Sky - Milan, ancora nessuna offerta dell'Atalanta per Pobega: il club lo valuta almeno 12 milioni di euro

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato di Pobega e dell'interesse dell'Atalanta per il prodotto del settore giovanile del Milan. Queste le sue parole: "Per Pobega non c'è stata ancora un'offerta ufficiale da parte dell'Atalanta al Milan. Il club rossonero lo valuta almeno 12 milioni ma per ora il club bergamasco non ha ancora inviato una proposta al Milan"