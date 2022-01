Sky - Milan, ancora viva una piccola speranza di arrivare a Botman

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato del mercato del Milan. Queste le sue parole: "Da quanto dico da 2 o 3 giorni a questa parte il Milan continua ad avere la piccolissima speranza di poter arrivare a Botman. Il Milan sotto sotto sta cercando di capire le possibilità di arrivare a questo giocatore nonostante le continue smentite del presidente del Lille. C'è un grande feeling tra le proprietà e forse il sogno Botman è il motivo per cui la dirigenza non sta stringendo per un altro giocatore in prestito. Vogliono aspettare qualche giorno e, se la settimana prossima dovessero capire che non ci sono margini per Botman, i dirigenti rossoneri avranno la possibilità di scegliere tra i giocatori sul mercato in prestito ovvero Tanganga, Bailly e Diallo"