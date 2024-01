Sky - Milan, atteso in serata l'arrivo di Matteo Gabbia

vedi letture

Stando a quanto riportato da Sky Sport in serata è atteso Matteo Gabbia a Milano. Il difensore classe '99 interromperà quindi il prestito al Villarreal per tornare alla base e tamponare così, almeno in parte, la grande emergenza del Milan per quanto riguarda il pacchetto difensivo.

Il centrale domani svolgerà tutto l'iter burocratico necessario, non dovrebbe essere a disposizione per Milan-Cagliari di Coppa Italia in serata. Riprenderà quindi ad allenarsi a Milanello a partire da mercoledì 3.