Sky - Milan, Caldara o Conti possibili contropartite nell'affare Zaccagni

Tra i nomi accostati recentemente al Milan come rinforzi per la trequarti rossonera figura anche il profilo di Mattia Zaccagni. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la dirigenza rossonera nell'affare potrebbe proporre i partenti Caldara o Conti come contropartite tecniche per il fantasista classe 95'. Zaccagni, sempre secondo Sky Sport, sarebbe una delle alternative a Calhanoglu nel caso il turco non rinnovasse con i rossoneri.