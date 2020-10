Sky - Milan, in caso di passaggio del turno in EL possibile rilancio per Tomiyasu

Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio e Luca Marchetti su Sky Sport 24, nel caso il Milan questa sera passasse il turno di Europa League e arrivasse così alla fase a gironi i rossoneri potrebbero fare uno sforzo in più per Tomiyasu, rilanciando e provando così a soddisfare le richieste del Bologna. Per quanto riguarda il discorso centrocampista al momento non c’è nessuna pista particolarmente calda, nemmeno Bakayoko, che può diventare un'occasione anche per il Napoli.