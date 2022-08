Sky - Milan, seconda offerta rifiutata dal Midtjylland per Onyedika. Si valutano Onana e Vranckx

MilanNews.it

Come riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky Sport, il Milan ha fatto un nuovo tentativo per Onyedika, ma il Midtjylland ha rifiutato la proposta e c'è ancora distanza. In caso di uscita di Bakayoko, i rossoneri valuterebbero anche i profili di Onana del Bordeaux (affare da circa 4/5 milioni di euro) e Vranckx del Wolfsburg (in prestito con diritto di riscatto).