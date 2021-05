Sky - Milan, situazione riscatti: su Tomori e Tonali nessun dubbio. Tentativo per Brahim, Meite in standby

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il giornalista Manuele Baiocchini ha parlato della situazione riscatti in Casa Milan. Queste le sue parole: "Anche la situazione riscatti in casa Milan non sarà semplice nonostante i tanti soldi incassati dalla qualificazione alla Champions League. Per quanto riguarda la situazione relativa a Tomori, l'intenzione del Milan è quella di riscattare il giocatore alla cifra pattuita ma il Chelsea non dovrebbe fare sconti considerata la stagione dell'inglese. Per Tonali verrà versata la restante cifra per il riscatto mentre per Meite si stanno facendo alcune valutazioni. La volontà con Brahim è quella di prolungare il prestito per un altro anno mentre per Dalot, nonostante la stagione positiva, non sarà esercitata l'opzione di riscatto"