Sky - Nome nuovo per la difesa del Milan: piace Diogo Leite dell'Union Berlin

Aggiornamento sul mercato dal Milan in diretta da Gianluca Di Marzio su Sky nella trasmissione Calciomercato - L'Originale. La prima novità riguarda Cash, sono confermati i contatti anche nelle ultime ore con l'Aston Villa, che chiede ben 30 milioni, il Milan ne vorrebbe chiaramente spendere meno. Il nome nuovo per la difesa è Diogo Leite, mancino dell'Union Berlin che piace a Fonseca, la richiesta è 18 milioni di euro, sempre alta, ma al Milan piace.

Giovedì Ibrahimovic annuncerà ai media l'arrivo del nuovo allenatore, Paulo Fonseca. Non annuncerà invece Joshua Zirkzee, perché non c'è ancora l'accordo con l'agente sulle commissioni. Finché il Milan non chiude, è chiaro che ci possono essere nuovi inserimenti di altre squadre. La pista parallela è Dovbyk, che comunque è un giocatore da 24 gol ne La Liga.