Sky - R.Madrid, idea Reina. Correa possibile anche senza cessione Silva

Secondo quanto riferisce Sky Sport, Reina potrebbe diventare un'opzione per la porta del Real Madrid, se Keylor Navas dovesse andare via dalla Spagna alla volta del Paris Saint-Germain. Per quanto riguarda Correa, invece, l'argentino arriverà se il Milan dovesse cedere alcuni giocatori. Sicuramente Andrè Silva sarebbe la strada più semplice, ma i soldi per acquistare il giocatore dell'Atletico Madrid potrebbero arrivare anche da un'insieme di altre operazioni minori.