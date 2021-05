Spezia, prima doppietta in Serie A per Pobega: torna al Milan a fine stagione?

Tommaso Pobega, centrocampista dello Spezia classe 1999, ieri sera nel match contro la Sampdoria in quel di ‘Marassi’, ha firmato la prima doppietta in Serie A della sua carriera. Pobega, di proprietà del Milan, al temine della stagione dovrebbe rientrare a Milanello, e a quel punto la società rossonera valuterà il da farsi. L’ipotesi che resti in rosa al Milan per la prossima stagione non è da scartare, così come il rinnovo del prestito con lo Spezia (qualora la società ligure dovesse restare nella massima serie). Altra alternativa è quella di girare il calciatore, sempre in prestito, ad una squadra di metà classifica in modo da farlo crescere ulteriormente. Pobega in questa stagione ha collezionato 18 presenze con 5 gol e 2 assist, contribuendo in maniera importante al bel campionato che lo Spezia sta disputando.