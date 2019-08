SportMediaset - c’è il Lille su Andre Silva, ma lui preferirebbe lo Sporting

Claudio Raimondi, intervenuto a SportMediaset ha fatto il punto sulla situazione di André Silva, queste le sue parole: "Il Valencia pensa a Silva ma lui non vorrebbe tornare in Spagna, il Lille dove Mendes ha la sponda di Campos potrebbe prendere lentamente quota. Il Lille potrebbe offrire anche la Champions, ma André Silva vorrebbe andare allo Sporting Lisbona, che ha ceduto Dost. Un ritorno in patria per avere visibilità soprattutto in vista Europeo. Il club però offre solo un prestito, formula non gradita al Milan. Se dovesse arrivare un offerta da 25 milioni l'addio di André Silva potrebbe concretizzarsi e sbloccare così l'arrivo di Correa dall'Atletico Madrid".