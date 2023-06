SportMediaset - Kamada, no ad una super offerta dall'Arabia: vuole fortemente il Milan

MilanNews.it

Oggi scadrà il contratto con l'Eintracht Francoforte di Daichi Kamada, il quale ha detto no ad una super offerta degli arabi dell'Al-Hilal perchè vuole fortemente il Milan. I rossoneri hanno però messo al momento tutto in stand-by perchè se dovessero tesserare il giapponese non potrebbero poi prendere altri giocatori extracomunitari come Samuel Chukwueze del Villarreal. Non risulta invece un inserimento della Roma su Kamada. Lo riferisce SportMediaset su Italia Uno.